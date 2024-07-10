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男自板橋租借紅牌大重機 遊北海岸石門自撞分隔島喪命

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

王姓男子在新北市板橋一處機車行租借一輛紅牌大型重機，到北海岸騎乘，昨晚10點多行經台2線29公里處石門路段時，疑失控自撞中央分隔島，因傷重搶救一個多小時不治，金山警分局今天報請檢方相驗，釐清死因，初判是自撞。

金山警分局調查，王姓男子（61歲）昨晚10點多，獨自一人騎乘紅牌重機行經台2線29公里處時，不知何故，失控自撞中央分隔島，人車倒地，現場一片凌亂，交通標誌桿都被撞倒。

行經車輛駕駛經過時發現報警，救護車趕至現場時，發現王男已無生命跡象，送醫搶救，但約一個多小時後不治，初判沒有酒駕。

警方說，王男頭部撞地，身體多處骨折，傷勢嚴重，懷疑速度可能很快，重機是在板橋一處機車行租借到北海岸騎乘，為何到石門還有進一步了解。

王男自板橋租借紅牌重機，昨晚遊北海岸石門時，自撞分隔島喪命。記者游明煌／翻攝
王男自板橋租借紅牌重機，昨晚遊北海岸石門時，自撞分隔島喪命。記者游明煌／翻攝
王男自板橋租借紅牌重機，昨晚遊北海岸石門時，自撞分隔島喪命。記者游明煌／翻攝
王男自板橋租借紅牌重機，昨晚遊北海岸石門時，自撞分隔島喪命。記者游明煌／翻攝

自撞 重機

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