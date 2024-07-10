男自板橋租借紅牌大重機 遊北海岸石門自撞分隔島喪命

王姓男子在新北市板橋一處機車行租借一輛紅牌大型重機，到北海岸騎乘，昨晚10點多行經台2線29公里處石門路段時，疑失控自撞中央分隔島，因傷重搶救一個多小時不治，金山警分局今天報請檢方相驗，釐清死因，初判是自撞。

金山警分局調查，王姓男子（61歲）昨晚10點多，獨自一人騎乘紅牌重機行經台2線29公里處時，不知何故，失控自撞中央分隔島，人車倒地，現場一片凌亂，交通標誌桿都被撞倒。

行經車輛駕駛經過時發現報警，救護車趕至現場時，發現王男已無生命跡象，送醫搶救，但約一個多小時後不治，初判沒有酒駕。