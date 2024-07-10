桃園火車站商圈驚傳鬥毆！男倒臥血泊中 警逮2共犯追查
桃園火車站附近商圈有民眾昨上午在公車站牌等公車，卻聞到一股異味，低頭一看腳下充滿未乾的血跡。警方指出，昨清晨有民眾在旁邊KTV唱歌，卻因為口角結果在外起爭執，引發肢體衝突，一名男子遭打傷後送醫，還好無大礙，目前警方已逮到在旁助勢的1男、1女共犯，並已掌握涉嫌動手的主嫌身分。
一名年輕女子昨在社群平台發文，指出早上到桃園火車站附近要搭公車，一靠近站牌卻聞到一股「血味」，結果低頭一看，赫然發現腳下的地板有很多血，甚至從街道延伸到馬路上，血跡看似都還沒乾，讓她當場嚇壞，認為看起來不像車禍造成，引發網友議論。
據悉，昨凌晨3男3女一行人到附近一間KTV唱歌，過程中一名女子因為一直滑手機，引起旁邊一名同行陳姓男子不滿，對此女子在清晨近7點時請男朋友過來接她回家，下樓後卻又遇到陳男及其友人，男朋友得知後為了替她出氣，與陳男一夥理論起爭執，卻慘遭打傷及手臂遭捅。
對此桃園警分局武陵派出所所長簡國峻指出，當時接獲報案到場，初步了解一名被害人酒後與嫌犯等人發生口角衝突，遭到毆打倒地受傷，警方立即趕抵現場協助傷者送醫治療，目前傷勢穩定，警方同時展開追查，目前已緝獲1男、1女共犯，將積極查緝其他嫌犯到案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言