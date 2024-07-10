桃園火車站商圈驚傳鬥毆！男倒臥血泊中 警逮2共犯追查

桃園火車站附近商圈有民眾昨上午在公車站牌等公車，卻聞到一股異味，低頭一看腳下充滿未乾的血跡。警方指出，昨清晨有民眾在旁邊KTV唱歌，卻因為口角結果在外起爭執，引發肢體衝突，一名男子遭打傷後送醫，還好無大礙，目前警方已逮到在旁助勢的1男、1女共犯，並已掌握涉嫌動手的主嫌身分。

一名年輕女子昨在社群平台發文，指出早上到桃園火車站附近要搭公車，一靠近站牌卻聞到一股「血味」，結果低頭一看，赫然發現腳下的地板有很多血，甚至從街道延伸到馬路上，血跡看似都還沒乾，讓她當場嚇壞，認為看起來不像車禍造成，引發網友議論。

據悉，昨凌晨3男3女一行人到附近一間KTV唱歌，過程中一名女子因為一直滑手機，引起旁邊一名同行陳姓男子不滿，對此女子在清晨近7點時請男朋友過來接她回家，下樓後卻又遇到陳男及其友人，男朋友得知後為了替她出氣，與陳男一夥理論起爭執，卻慘遭打傷及手臂遭捅。