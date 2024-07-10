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家庭悲劇頻傳 心理專家：父母「這心態」不願孩子獨活

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北、台中從上周至今接連發生3起家庭悲劇，甚至偕子輕生。專家認為，不少父母仍認為「孩子是自己的資產」，並質疑三重案主要照顧者失業，家中有6歲以下小孩，已有明顯指標，應檢討為何沒列入脆弱家庭？另有心理專家認為，父母有輕生觀念，擔憂孩子無法被好好照顧，才會有此行為。

7月2日大陸籍簡姓女子帶著10歲、9歲女兒，在新北市新店區碧潭風景區走下水，2名女童被沖走溺水，簡女上岸後等到7月3日才報案；僅隔7天，三重9日發生丈夫殺死妻子再帶稚子尋短，一家三口全喪命，台中市南區今上午又驚傳母親抱著2歲女兒墜樓雙亡。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧表示，父母殺子後自己再輕生，此狀況一直讓人很憂心。第一，是父母都把孩子當作自己的資產，第二，氣溫高低也與暴力攻擊有關，氣溫越高，家長暴力性跟情緒暴躁度越高，第三，育兒或產後憂鬱在心理上需要外界協助。

以三重案為例，身為主要照顧者的夫妻倆都失業，還有1個6歲以下小孩，已經符合脆弱家庭條件，是很大的指標，但為何沒有被通報列入社會安全網關懷對象，應該要檢討。

張淑慧指出，假設就業服務站發現夫妻都失業，都在領失業救濟，又有小孩，就要幫忙通報社福中心。村里長是最了解在地的人，夫妻爭吵、失業又要照顧嬰幼兒，若知情也要幫忙通報，多給家庭關心。且新手爸媽非常需要育兒指導，沒經驗都會手忙腳亂，現階段6歲以下主動關懷方案是否周全，應對6歲以下小朋友更多關懷跟照顧。

養心心理治療所所長廖原賢表示，父母有輕生觀念後，擔心孩子無法得到好的照顧，就會有這樣的行為，但每個人都有困境，度過後就會出現轉機，更何況小朋友有很多潛力，有無限可能，孩子有學習的機會跟權利，這只是做父母的在恐慌，把這樣的想法放在孩子身上，就變成恐懼。

若身邊有情緒低落的人該如何協助，廖原賢建議「可以選擇陪伴，不要承擔」，有些案例不願求助，就是不想身旁的人也承受自己的痛苦，反而會害旁人退縮，但陪伴可以讓對方感受到，身邊的人是有試圖感受自己的痛苦，希望一起找出方法，嘗試如何度過難關，甚至願意尋求專業協助，這樣可讓當事者感到「自己不是孤單的」，也會適度釋放求救訊號。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市三重區發生家庭悲劇，廖姓男子昨天疑似在家殺死劉姓妻子之後，帶著未滿周歲稚子開車到台北市陽明山區，父子倆陳屍車內，警方在現場採證。圖／民眾提供
新北市三重區發生家庭悲劇，廖姓男子昨天疑似在家殺死劉姓妻子之後，帶著未滿周歲稚子開車到台北市陽明山區，父子倆陳屍車內，警方在現場採證。圖／民眾提供

失業 父母

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