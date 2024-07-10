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403地震救護不遺餘力 花蓮義消鄒明耘獲救護志工菁英獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局自強救護義消副分隊長鄒明耘，就讀護理系期間，為增進急救相關技能，加入鳳凰志工隊，不但參與許多救護勤務，更學習高山緊急救護、災難醫療救援等知識，特別在403地震時，第一時間投入救護工作，如今榮獲「113年救護志工菁英獎」殊榮，讓與她共事過的消防員與有榮焉。

消防局指出，鄒明耘103年就讀慈濟大學護理系前，對救護車緊急救護員有憧憬，在學期間發現護理系沒有救護車相關緊急醫療課程，特地前往離學校最近的自強分隊，詢問如何協助救護車執行救護勤務，得知可加入鳳凰志工隊。

鄒明耘每周往返花蓮、台北考取EMT-1證照後，105年加入自強救護義消分隊服務，除協助分隊救護勤務，也熟悉分隊各種車輛操作協助救災。後續更對救護的知識領域不斷學習，參加許多相關課程，如高山緊急救護、災難醫療救援隊、戰傷救護等。

鄒明耘擔任救護志工期間，執行多次到院前心肺功能停止案件，搶救數條寶貴性命。她在403地震當天8時10分就到自強分隊協助轄救護勤務，收到衛生局召集後，加入先遣小組，前往天王星大樓現場聯合救護站，除處置大樓內救出傷病患者，也協助搜救人員及警方執勤時包紮傷口，救援工作不遺餘力。

自強分隊長游明信表示，鄒明耘個性認真、負責，非常優秀，在救護工作結束後，會與其他人分享遇到的患者狀況及如何處理等，大家彼此經驗交流。對於她從全國3千多名救護志工中脫穎而出，榮獲「救護志工菁英獎」，覺得實至名歸。

消防署為活化災害防救團體，激勵成員服務士氣，自106年起，特辦理全國災害防救志工菁英表揚活動，希望藉由災害防救志工們不求回報、犧牲奉獻的精神，帶給社會正面的力量。

花蓮縣消防局自強救護義消副分隊長鄒明耘，參與許多救護勤務，更學習高山緊急救護、災難醫療救援等知識，榮獲「113年救護志工菁英獎」。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局自強救護義消副分隊長鄒明耘，參與許多救護勤務，更學習高山緊急救護、災難醫療救援等知識，榮獲「113年救護志工菁英獎」。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局自強救護義消副分隊長鄒明耘，在403地震時，第一時間投入救護工作，榮獲「113年救護志工菁英獎」。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局自強救護義消副分隊長鄒明耘，在403地震時，第一時間投入救護工作，榮獲「113年救護志工菁英獎」。圖／花蓮縣消防局提供

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