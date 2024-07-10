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山友攀干卓萬十八連峰滑落邊坡 傷者等待救援突發身亡

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

來自高雄市的邱姓男山友參加南投縣干卓萬橫斷登山團，昨天行經18連峰第1個拉繩處時，不慎摔落20公尺深邊坡求救，南投縣消防局考量該該處是密林直升機無法執行吊掛，改派信義、玉山、仁愛分隊6名搜救人員搭直升機前往協助，但傷者等待救援8小時過程中因病況突變而身亡，全案正交由南投警方偵辦。

南投縣消防局指出，60歲的邱姓山友9日7時48分從18連峰往卓社大山第1個拉繩處時不慎摔落邊坡，墜落約20公尺深山谷，原本左腳踝疑似骨折，無法拉繩行動，請求救援，消防局立即申請直升機空勘並執行吊掛，昨天上午9時飛抵事故點，發現患者為處密林無法執行吊掛折返。

考量徒步至事故點需2天，為爭取救援時效，直升機下午1時載送搜救人員上山，再徒步至事故點協助患者脫困，未料起飛不久報案人通報患者意識改變，呼吸微弱、心肺功能逐漸停止，領隊持續CPR急救。

警消搜救人員表示，昨天下午1時50分飛抵卓社大山附近，再徒步至事故點協助患者脫困，下午3時59分接觸到患者，發現患者肢體僵硬明顯死亡，架設繩索合力將遺體移動至陵線空曠處，由於夏季山區午後雷陣雨，10日上午申請直升機將遺體吊掛下山，並降落日月潭九龍口停機坪，交由派出所員警繼續偵辦中。

來自高雄市邱姓山友參加南投干卓萬橫斷登山團，昨天行經18連峰第1個拉繩處時，不慎摔落20公尺深邊坡身亡。圖／南投消防局提供
來自高雄市邱姓山友參加南投干卓萬橫斷登山團，昨天行經18連峰第1個拉繩處時，不慎摔落20公尺深邊坡身亡。圖／南投消防局提供
來自高雄市邱姓山友參加南投干卓萬橫斷登山團，昨天行經18連峰第1個拉繩處時，不慎摔落20公尺深邊坡身亡。圖／南投消防局提供
來自高雄市邱姓山友參加南投干卓萬橫斷登山團，昨天行經18連峰第1個拉繩處時，不慎摔落20公尺深邊坡身亡。圖／南投消防局提供
來自高雄市邱姓山友參加南投干卓萬橫斷登山團，昨天行經18連峰第1個拉繩處時，不慎摔落20公尺深邊坡身亡。圖／南投消防局提供
來自高雄市邱姓山友參加南投干卓萬橫斷登山團，昨天行經18連峰第1個拉繩處時，不慎摔落20公尺深邊坡身亡。圖／南投消防局提供

南投縣 患者 直升機

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