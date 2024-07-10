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台中母女墜樓雙亡！夫趕回國處理 保母今未接到孩子…目睹心碎

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南區今上午驚傳母親抱著2歲女兒墜樓雙亡悲劇，經查林姓女子為某國中老師，疑似情緒低落後帶著小女兒自頂樓墜落，案發後女童保母趕赴現場，眼見母女遺體倒臥人行道，忍不住落淚問「媽媽和小孩呢」，警方也已聯繫上林女家人從高雄北上，同時報請檢方相驗釐清案發原因。

警方查，林女家住該社區3樓，上午8點多抱著2歲女兒上12樓頂樓，沒多久就雙雙墜落身亡，由於1樓店面當時都還沒營業，是一旁婦產科員工上班時驚見有人路倒，一旁車輛還噴濺血跡，緊急報案才確認是母女雙亡悲劇。

案發不久，1名保母也趕赴現場，她向警方表示林女平時早上8點多都會將小孩交付給她照顧，但今天逾時都沒來，電話也未聯繫上，到場時才得知母女意外，眼見遺體倒臥人行道，又被烈日曝曬，難道過不知如何是好。

警方第一時間已經聯繫上林女位在高雄的家屬，目前也緊急北上台中，家屬對於林女發生意外感到相當驚訝、錯愕，事前也不清楚是否有和徵兆。

另外，林女的先生則在某大學任教，近期因暑假帶讀國小的女兒出國，也將緊急趕回台處理後事；警方調閱監視器，初步排除外力介入，將報警檢察官相驗釐清確切死因。

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台中市一棟大樓傳出疑母攜女墜樓案，警方到場封鎖現場，調查死者身分，釐清案發過程。記者曾健祐／攝影
台中市一棟大樓傳出疑母攜女墜樓案，警方到場封鎖現場，調查死者身分，釐清案發過程。記者曾健祐／攝影

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