又怎麼了？晴空匯D棟地下室配電盤又冒煙 消防局急射水降溫
新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙，消防局獲報後前往了解，並立即使用水線澆淋冒煙處降溫，目前D棟所有民眾皆已撤出，正在確認起火源及原因，並請社區機電廠商到場釐清。
「晴空匯又怎麼了？現場來了很多消防車」，有網友在臉書「新竹人新竹事」貼出照片，畫面只見數輛消防車停在晴空匯大樓前，由於該大樓不久前才發生火警，引起民眾熱議，不少民眾紛紛擔憂：「怎麼又燒起來」、「又火災，消防安全要重新開啟」、「希望平安」。
新竹市消防局表示，今天上午11時39分接獲民眾報案，稱晴空匯D棟地下室有白煙冒出，消防局派遣金山、光復、埔頂、三民以及二大前往搶救，現場發現B1冒煙無火，1樓無火煙，立即部署水線防護，並用水線澆淋冒煙處降溫。
消防局也指派一組人員由28樓往下巡視各樓層配電盤，皆無異狀，透過大樓管道間澆淋冒煙處降溫，監測溫度已大幅下降，直到12點49分因現場已無冒煙、監測溫度正常，人車已返隊，並交由社區機電廠商到場釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言