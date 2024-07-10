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又怎麼了？晴空匯D棟地下室配電盤又冒煙 消防局急射水降溫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙，消防局獲報後前往了解，並立即使用水線澆淋冒煙處降溫，目前D棟所有民眾皆已撤出，正在確認起火源及原因，並請社區機電廠商到場釐清。

「晴空匯又怎麼了？現場來了很多消防車」，有網友在臉書「新竹人新竹事」貼出照片，畫面只見數輛消防車停在晴空匯大樓前，由於該大樓不久前才發生火警，引起民眾熱議，不少民眾紛紛擔憂：「怎麼又燒起來」、「又火災，消防安全要重新開啟」、「希望平安」。

新竹市消防局表示，今天上午11時39分接獲民眾報案，稱晴空匯D棟地下室有白煙冒出，消防局派遣金山、光復、埔頂、三民以及二大前往搶救，現場發現B1冒煙無火，1樓無火煙，立即部署水線防護，並用水線澆淋冒煙處降溫。

消防局也指派一組人員由28樓往下巡視各樓層配電盤，皆無異狀，透過大樓管道間澆淋冒煙處降溫，監測溫度已大幅下降，直到12點49分因現場已無冒煙、監測溫度正常，人車已返隊，並交由社區機電廠商到場釐清。

新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙。圖／新竹市消防局提供
新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙。圖／新竹市消防局提供
新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙，消防局獲報後前往了解，並立即使用水線澆淋冒煙處降溫。圖／新竹市消防局提供
新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙，消防局獲報後前往了解，並立即使用水線澆淋冒煙處降溫。圖／新竹市消防局提供

新竹 晴空匯

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