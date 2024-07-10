妻女墜樓亡 夫最快40小時後抵台…來不及相驗

台中市林姓婦人與2歲女兒今天上午墜樓死亡，據查，林女在國中任教、丈夫也在大學任教職，案發時丈夫與讀國小的大女兒出國，警方已聯絡上，不過林女丈夫趕回台灣最快也要40小時後，確定無法配合今天檢察官相驗，今初驗會先由林女娘家親友協助。

林女任職的國中校長表示，林女是在2015年由高雄轉任到本校，擔任國文科教師，2016年至2017年間有因為生大女兒，而請育嬰留停2年時間，2017年8月才返校上課3年，前年8月因小女兒出生，所以又申請育嬰留停，時間為2年，留停到今年8月，所以這段期間，校方都未接觸到林女。

校長說，因過去林女上課狀況良好、十分認真，屬「優質教師」，過去留停返回職場，沒有聽聞有何問題，林女在前年申請留停後，校方沒有打擾林女，後來林女家中有何狀況，校方並不清楚，但傳出意外，校方十分震驚、難過，也緊急在上午開會，將派員到案發現場，全力協助家屬。