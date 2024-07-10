三重案死者傳懷孕被資遣？勞工局：若屬實最高可處150萬
三重一家三口命案，傳出死者劉女因為懷孕被資遣，但家屬今天說是劉女害喜才會辭職，目前仍在釐清。新北市勞工局指出，依據性別平等工作法對懷孕勞工權益保障，如勞工遇懷孕而遭減薪、資遣等歧視情事，可蒐集相關證據，如相關公告拍照或錄音錄影，向工作地的主管機關提出申訴，調查屬實可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。
勞工局指出，雇主對於受僱者招募、薪資、資遣及福利等，不得因性別而有差別待遇。
社會局則表示，昨天社會局接獲本案訊息，社工已在第一時間關心家屬，本案經查案家三人過往無家暴通報、無脆弱家庭通報、也非福利人口，社工將依案家需求提供悲傷輔導、司法資源、經濟補助及喪葬協助等資源。
若生活上遇到挫折和壓力，可運用心理諮商及家庭協談，協助家庭成員調整互動方式，共度難關；而大人也要尊重孩子是獨立的生命個體，勿因任何因素剝奪孩子的生命權。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言