三重案死者傳懷孕被資遣？勞工局：若屬實最高可處150萬

三重一家三口命案，傳出死者劉女因為懷孕被資遣，但家屬今天說是劉女害喜才會辭職，目前仍在釐清。新北市勞工局指出，依據性別平等工作法對懷孕勞工權益保障，如勞工遇懷孕而遭減薪、資遣等歧視情事，可蒐集相關證據，如相關公告拍照或錄音錄影，向工作地的主管機關提出申訴，調查屬實可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

勞工局指出，雇主對於受僱者招募、薪資、資遣及福利等，不得因性別而有差別待遇。

社會局則表示，昨天社會局接獲本案訊息，社工已在第一時間關心家屬，本案經查案家三人過往無家暴通報、無脆弱家庭通報、也非福利人口，社工將依案家需求提供悲傷輔導、司法資源、經濟補助及喪葬協助等資源。

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