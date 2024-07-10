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前方紅燈煞不住…台61西濱大車追撞夾扁車頭 駕駛無生命跡象
台61線西濱快速道路北上竹北路段，上午發生一起追撞事故，一輛大貨車疑似未注意前方平面路口已經亮起紅燈，車前車輛都已煞車減速，大貨車便從後方向前追撞上去，當場造成大貨車車頭被夾扁，司機也受困車內失去生命跡象被緊急送醫。
新竹縣消防局救護人員在今天上午8點43分接獲報案，指出西濱北上64.4公里處，有2輛大貨車追撞，救護車立即出動，但抵達現場時卻發現追撞的後方大貨車李姓司機（35歲）夾困在車內，已經陷入昏迷，且根本無法順利從車體中救出。
據了解，李姓司機駕駛大貨車當時疑似未注意前方路口已經紅燈，遭追撞司機指出當時紅燈都已經停在路口，沒想到後方突然猛力追撞上來。李姓司機因撞擊強烈，當場受困變形的車頭當中，救護人員看著夾扁的車頭無計可施，只好出動破壞器材，要將他救出。
不過因車體變形太嚴重，李姓司機牢牢被夾在駕駛座與車頭鈑金之間，救援人員只好用牽引繩綁在A柱上，先將車頭鈑金拉開，才順利救出夾困的李姓司機，但李姓司機被救出時，已經沒了呼吸心跳，緊急送往中國醫大新竹附醫急救。
竹北警方表示，目前仍在釐清事故發生原因，但提醒用路人，台61線西濱快速道路竹北路段因為平面道路，有多處平面路口，提醒用路人應注意車前號誌狀況，並保持車距，才能避免追撞發生。
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