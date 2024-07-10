台東公路200公尺設2測速桿 遊客納悶：台灣人愛超速？

台9線公路台東鹿野、鹿鳴橋段南下北上相距不到200公尺設置2支測速趕，引來民眾不滿，抱怨不合理。在地居民則說「不違規超速不就沒事」。警方表示，設置地點未不妥，且有警示正當性。

警局交通隊指出，該路段近10年曾發生過多起交通事故，經居民反映及現勘評估後，陸續在鹿野橋南端和鹿鳴橋北端設置測速照相桿，設置後大幅降低改善事故發生，提高用路人行車安全。

目前適逢熱氣球嘉年華活動，車潮湧入鹿野高台，位於台9線公路的鹿野、鹿鳴橋是必經之路，近日有民眾反映2座橋相距不到200公尺，卻在2橋間設置2支測速桿，導致假日塞車，引抱怨連連。

「2支測速桿距離太近了，不塞也難。」洪姓貨車司機說，縱谷台9公路本來就只有2線道，測速桿這麼密集，相距又這麼近，車速一定慢到不行，更別說假日，現在又熱氣球，不塞也難。

另黃姓遊客表示，鹿鳴橋這段油門才要踩下去，馬上又要踩剎車，台9公路沿路車上的測速雷達喊不停，心裡納悶是台灣人愛超速開車，還是政府搶錢搶慣了，這測速桿實在密集的有點不合理。