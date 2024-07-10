國中女師攜2歲女墜樓亡…育嬰留停到8月 校方：震驚難過

台中市一棟大樓在今天上午8時許傳出墜樓案件，林姓女子與2歲女兒被附近診所人員發現，倒臥在大樓人行道與停車格間，已明顯死亡，據查，林女在國中任教、丈夫也在大學任教職，案發時丈夫疑與讀國小的大女兒出國，人不在台灣，消息傳回林女任職的國中，校長說，林女正在育嬰留停期間，發生此意外，校方都很震驚、難過，會派員到場協助家屬。

林女任職的國中校長表示，林女是在2015年由高雄轉任到本校，擔任國文科教師，2016年至2017年間有因為生大女兒，而請育嬰留停2年時間，2017年8月才返校上課3年，前年8月因小女兒出生，所以又申請育嬰留停，時間為2年，留停到今年8月，所以這段期間，校方都未接觸到林女。

校長說，因過去林女上課狀況良好、十分認真，屬「優質教師」，過去留停返回職場，沒有聽聞有何問題，林女在前年申請留停後，校方沒有打擾林女，後來林女家中有何狀況，校方並不清楚，但傳出意外，校方十分震驚、難過，也緊急在上午開會，將派員到案發現場，全力協助家屬。

警方已聯絡死者家屬，將從高雄趕赴台中，配合檢警釐清案情，據查，女子是一家四口住在該處，但丈夫在案發時，疑因帶大女兒出國，林夫沒有在現場，詳細的案發經過，仍待後續調查釐清。

據查，林姓女子（44歲）在今天上午8時許與小女兒（2歲）從住處大樓的12樓墜落，林女一家四口是住在該棟大樓3樓，案發時，林女丈夫與讀國小的大女兒疑因已出國，未在現場，目前警方先聯絡林女家人從高雄赴台中，協助釐清案情，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。