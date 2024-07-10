日籍女遊客斑馬線車禍 李孟諺：行人安全還有改進空間

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

一名日本籍女觀光客昨天在新北市鶯歌區中正一路行穿線上遭一輛廂型車輾過，頭部及四肢擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。針對外界認為「行人地獄」再現，交通部長李孟諺今天在立法院受訪表示，確實台灣在行人空間安全還有很多改進的空間，不過大家應該也可以感受到近年台灣停讓行人文化有在建立，跟幾年前很明顯不同。

日本籍女觀光客五十嵐，昨天下午與友人步行經過新北市鶯歌區中正一路1號台鐵涵洞下方行人穿越道，遭一輛左轉廂型車直接撞上輾過，臉部與身體多處擦傷，一旁友人及路過民眾趕緊協助將車移開，並送醫急救，所幸沒有生命危險。

事實上，2022年台中豐原客運陳姓司機輾斃斑馬線上李姓女子及其1歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，即引發「行人地獄」話題，去年又發生台南3歲女童在行穿線遭車輛撞死等案件。交通部近2年除了修正「道路交通管理處罰條例」，也祭出行人優先交通安全行動綱領、道路交通安全基本法等措施。

李孟諺說，確實台灣在行人空間安全還有很多改進的空間，不過大家應該也可以感受到，這幾年因為政府還有民間共同的努力，在過斑馬線的時候，已經可以很明顯感受到車輛是有停讓的狀況，漸漸覺得台灣開車停讓行人文化有在建立，跟幾年前是有很明顯的不同。

李孟諺也說，對路口行人穿越安全的設施建置，還有很大成長的空間，包括人行道的退縮、庇護島設置，還有相關的光線改善、行人早開時相等，這些會全面性來推展，讓台灣在硬體設施、行車文化，都能夠對行人有更有保障。

交通部長李孟諺表示，確實台灣在行人空間安全還有很多改進的空間。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺表示，確實台灣在行人空間安全還有很多改進的空間。記者周湘芸／攝影

李孟諺 行人地獄

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