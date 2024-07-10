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高壓電線破損…害園藝師傅遭電擊肌肉壞死 台電有疏失要賠123萬元！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

23歲鐘姓園藝師傅去年修剪景觀步道的喬木樹枝時，因高壓電線和樹木產生感電現象，害他受電擊而全身20%燒燙傷、部分肌肉壞死，領有重大傷病證明，他認為台灣電力公司有疏失，提告求償123萬7180元，台北地方法院判台電應全額賠償，可上訴。

鐘提告主張，他擔任園藝師傅工作約1年，公司去年承包淡水區公所的景觀步道修剪藤蔓及喬木枝條工程，同年2月18日他站在吊籠內修剪樹枝，工具並未碰觸到電線，卻因電線和喬木產生感電意外，讓他當場大叫、倒臥吊籠內，全身多處燒燙傷。

鐘指出，他經送醫治療，全身20%2至3度電商，腹部部分肌肉壞死，接受多次清創和植皮手術，領有重大傷病證明，出院後也要持續到整形外科、復健科回診；區公所等單位事後會勘，發現高壓電線外皮破損，且和樹木枝葉、藤蔓接觸纏繞，不是電線應有的妥適狀態。

鐘認為，現場沒有高壓電相關警告標示，台電沒有妥善維護保管高壓電線，確實有過失，而他案發時才23歲，卻遭受電傷僥倖未死，請求台電賠償醫藥費、工資損失、精神慰撫金等共123萬7180元。

台電反駁指出，步道口有高壓電警示字樣，且公司定期皆會派員檢視，已盡管理義務，認為園藝公司人員不是第一次在該區域工作，稍加注意就可知有高壓電線存在，並避開有電線的地方，且事故前熔絲鏈開關安全裝置沒有啟動，可見正常供電，認為是鐘操作不慎才會發生事故。

台電指出，步道樹木依法由淡水區公所維護，台電曾通知區公所數目有修剪必要，並表示可以配合安排停電等協助，但區公所卻未告知2023年2月18日要施工，並指園藝公司沒有提供安全裝備，認為鐘應向區公所、園藝公司求償。

台北地院根據證人說法和卷內證據，認為事故發生時電線和喬木纏繞、接觸，且電線有多處摩擦破損，露出銀色電纜，並非安全妥適狀態；另台電僅在步道口有警示高壓電，但事故現場的電桿上沒有標示。

法院指出，台電巡視人員僅用目視方式巡視，而現場布滿樹木枝葉，且電線距離地面甚高，難以只用目視就確保電線安全，認為台電確實未妥善管理工作物，害鐘身體、健康權受損，應負賠償責任，審酌後認為鐘請求金額合理，全額判准。

台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

台電 園藝

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