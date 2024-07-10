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台中國中女老師今攜2歲女墜樓身亡 夫疑帶大女兒出國不在台灣

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中即時報導

台中市忠孝路大樓在今天上午8時許傳出墜樓案件，林姓女子與1歲女兒被附近診所人員發現，倒臥在大樓人行道與停車格間，已明顯死亡，警方已聯絡死者家屬，將從高雄趕赴台中，配合檢警釐清案情，據查，女子是一家四口住在該處，但丈夫在案發時，疑因帶大女兒出國，沒有在現場，詳細的案發經過，仍待後續調查釐清。

據查，林姓女子（44歲）是國中教師，在今天上午8時許與小女兒（2歲）從住處大樓的12樓墜落，林女一家四口是住在該棟大樓3樓，案發時，林女丈夫與讀國小的大女兒疑因已出國，未在現場，目前警方先聯絡林女家人從高雄赴台中，協助釐清案情，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市一棟大樓傳出疑母攜女墜樓案，警方到場封鎖現場，調查死者身分，釐清案發過程。記者曾健祐／攝影
台中市一棟大樓傳出疑母攜女墜樓案，警方到場封鎖現場，調查死者身分，釐清案發過程。記者曾健祐／攝影
台中市一棟大樓傳出疑母攜女墜樓案，警方到場封鎖現場，調查死者身分，釐清案發過程。記者曾健祐／攝影
台中市一棟大樓傳出疑母攜女墜樓案，警方到場封鎖現場，調查死者身分，釐清案發過程。記者曾健祐／攝影

丈夫

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