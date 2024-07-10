高雄上班時段2機車追撞 1男滑行撞到左轉吊車受重傷

高雄49歲洪姓女子今上午7時20分許騎車出門，行經梓官區大舍南路段時，見前方吊車準備左轉，緊急煞車後，後方的59歲薛男卻撞上前方的洪女，洪僅受輕傷，薛男傷勢嚴重，送醫急救仍未脫險，肇事責任由警方調查釐清。

警方調查，駕駛大型吊車的57歲蔡姓男子，今上午7時許從道路旁工廠左轉進入大舍南路，當時洪女、薛男騎車經過該路段，洪女先煞車，後方薛男因煞車不及撞上洪女，又向前滑行撞到吊車才停下。