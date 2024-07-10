台中車主報案機車找不到 車後扶手「凸起」成尋獲關鍵

台中一名男子向清水警方急報案說機車不見，眼尖的盧姓實習生從監視畫面發現對方機車後方扶手「凸起」很特別，成尋獲關鍵，最後在機車行對面找到車，車主才想到曾騎車去機車行保養。

清水區紀姓男子本月6日下午到清水區中山路一家電信行辦理手機維修後，回頭卻找不到機車，想不起停放位置，他在清水區中山路來回走了多次仍遍尋不著，當晚他慌張走進台中市清警分局清水所向警方報案「警察先生我的機車不見了」，警員吳彥融獲報並仔細聆聽紀男說法後，「我幫你找」。

清水派出所警員吳彥融帶實習生盧法傑到紀男所述的停車位找尋，期間又遇下雨，返回派出所調閱紀男經過路口監視器，確認機車樣式，眼尖的盧姓實習生發現紀男的機車後扶手有一凸起橫桿與其他車輛樣式明顯不同，

警員與實習生再到紀男舊家清水區中山路及新家清水區五權東路，和及清水區中山路段附近找尋未果，警方經過一個半小時的尋找仍未放棄，突然吳姓警員想起紀男曾說機車想要騎去維修保養，剛好舊家對面又是機車行，再到機車行發現店前面擺放一輛與紀男同款式同顏色機車，但車頭向外看不到車牌，

員警繞到機車後方看車牌，確認是紀男的車，他才想起當天下午先騎車去機車行保養，頻頻向警方道謝並表示「真的忘了機車在保養這事」。

經詢問機車行老闆表示，下午紀男表示機車要維修保養後，即徒步離開，老闆說：「車頭向外你們都能找到真是佩服」。