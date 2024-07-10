台南大學附設國小人行道路樹突倒地 橫占馬路漏夜移除

台南市中西區開山路與樹林街二段口一棵路樹昨晚約9點突然倒地，還好沒有傷及往來人車。線上巡邏員警除到場交管，通知中西區公所及消防分隊人員使用電鋸將樹鋸斷，倒塌路面的路樹今天清晨1點5分已移除，恢復正常通車。

「有路樹倒下來，妨害到交通！」台南市警二分局南門派出所昨晚9點多接獲110轉報，中西區開山路與樹林街二段口路樹倒塌，線上巡邏警員鄭育昇、魏文星、陳南志、許馨方等4人到場，協助疏導交通，以封鎖線封鎖警戒。