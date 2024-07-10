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台南大學附設國小人行道路樹突倒地 橫占馬路漏夜移除

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區開山路與樹林街二段口一棵路樹昨晚約9點突然倒地，還好沒有傷及往來人車。線上巡邏員警除到場交管，通知中西區公所及消防分隊人員使用電鋸將樹鋸斷，倒塌路面的路樹今天清晨1點5分已移除，恢復正常通車。

「有路樹倒下來，妨害到交通！」台南市警二分局南門派出所昨晚9點多接獲110轉報，中西區開山路與樹林街二段口路樹倒塌，線上巡邏警員鄭育昇、魏文星、陳南志、許馨方等4人到場，協助疏導交通，以封鎖線封鎖警戒。

警方通知中西區公所及中正消防分隊人員使用電鋸將樹鋸斷後，會同工務局委外廠商，漏夜於今天清清晨1點5分將倒塌路樹移置路旁圍上封鎖線。警方說，因現場倒塌路樹為台南大學附設國小所管，將再由校方協助後續清除。

台南市中西區開山路與樹林街二段口，昨晚約9點突然發生路樹倒塌，沒有傷及往來人車。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區開山路與樹林街二段口，昨晚約9點突然發生路樹倒塌，沒有傷及往來人車。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區開山路與樹林街二段口，昨晚約9點突然發生路樹倒塌，警員到交管。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區開山路與樹林街二段口，昨晚約9點突然發生路樹倒塌，警員到交管。記者黃宣翰／翻攝

台南 路樹

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