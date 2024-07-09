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當街把玩玩具槍…路人講電話誤以為報警 8煞逞凶痛毆3人
簡姓男子這月7日凌晨在新北三峽區當街把玩玩具槍，路人詹男打電話遭簡男誤以為報警。雙方11人在街上爭執，簡與同行友共8人，持安全帽、拳毆詹與兩友，3人頭、頸擦挫傷，簡男等8名嫌犯開車離去。警循線追緝帶回6人（2人在逃）依強制、妨害秩序罪函送。
據了解，簡姓男子（39歲）這個月7日凌晨，手拿一把玩具槍，在新北市三峽區文化路把玩。簡男誤以為對街詹姓男子（31歲）打電話報警。立即衝向對面與詹男理論。
過程中，簡男其友人李女（36歲）、王女（31歲）、陳男（30歲）、林男（35歲）、陳男（32歲）、李男（34歲）與另男見狀，隨後衝至對面，持安全帽、出拳毆打被害詹男及友人、陳女（28歲）、吳男（28歲）。造成詹頭部紅腫瘀青、頸部抓傷、陳頭部挫傷、吳頭部及左耳後擦挫傷，8煞逞凶後分乘兩輛汽車逃離現場。
案經警方調閱監視器畫面，循線在桃園大溪區仁忠街帶回簡等5人，搜扣玩具槍，通知涉案林男到案說明，詹男不願提告，警詢𢓭依強制、妨害秩序等罪函送6人法辦，另持續追查在逃兩嫌到案說明。
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