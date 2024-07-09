嘉義漁婦未注意退潮 乘膠筏卡廢棄橋墩

嘉義縣東石鄉六腳大排出海口附近，今天下午一名7旬漁婦乘膠筏進行漁撈時，疑未注意海水退潮，膠筏困在大排中間廢棄橋墩上，消防局獲報派員順利救援上岸，漁婦未受傷。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息表示，下午3時14分獲報於東石鄉聖母橋附近廢棄橋墩有民眾乘坐膠筏受困，立即派遣東石分隊前往救援。

消防局說，救援人員到達時發現一艘膠筏在大排中，卻是懸空未接觸水面，仔細一看膠筏竟是卡在一座舊橋墩上，一名年約70歲的婦人坐在膠筏上，救援人員搭乘橡皮艇至溪中協助脫困。

消防局表示，婦人疑似未注意退潮時間，大排水位下降時才與膠筏卡在橋墩上，婦人意識清楚、未受傷，後續交由海巡及員警處理。提醒民眾從事漁業活動等作業時，應隨時注意潮汐、天氣等變化，以維自身安全。