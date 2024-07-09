苗栗市西山垃圾場大火燒第3天！網友致敬消防逾40度高溫滅火

苗栗市西山垃圾場大火今天第3天，48名警、義消冒著攝氏40度以上高溫滅火，縣政府消防局臉書粉絲專頁湧入網友向打火英雄致敬，感謝救災人員辛苦了，也提醒注意安全及補充水分。

消防局今天在臉書分享西山垃圾場DAY3，湧進網友按讚，紛紛向救災人員致敬，有人說，熱熱的天氣大家開開心心的躲在冷氣房裡，而消防人員在太陽下，努力滅火，那麼熱的天氣，真的辛苦了。

西山垃圾場廢家具暫置區7月7日凌晨4點多起火，火勢一發不可收拾，連日來天氣炎熱，除了昨天下午4點多一陣雨降溫外，白天火場環境逾攝氏40度，今天動員48名警義消，15輛消防車接駁供水，配合4輛挖土機開挖灌救。