詐團車手搭高鐵跨縣市收款 彰警埋伏逮1人查扣335萬

詐團王姓車手日前搭高鐵在台中收取詐欺款項，再到彰化向假投資被害人當面收款，彰化警方伺機埋伏逮獲王男，查扣新台幣335萬元，依詐欺罪嫌及涉犯洗錢防制法移送彰檢。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞稿，日前大村分駐所獲報有詐騙車手要面交取款，立即前往彰化溪湖鎮一間便利商店埋伏，見時機成熟上前盤查，當場查獲22歲王姓車手，並查扣現金335萬元及手機等相關證物。

警方表示，張姓被害人在臉書（Facebook）看見詐騙集團刊登高獲利投資訊息，主動下載「恆逸投資」APP，期間操作讓被害人深信穩賺不賠。

詐團先前成功讓被害人面交4次、共詐得275萬元，並讓被害人誤以為有獲利70萬元，此次建議提高投資金額，希望被害人再投入100萬元，並相約便利商店面交。

王姓車手當天已先在高鐵台中站收取235萬元，再搭高鐵至彰化站，轉搭計程車到溪湖鎮一間便利商店當面收取100萬元，當場遭警方識破並查獲，全案依詐欺罪嫌及涉犯洗錢防制法移送彰化地方檢察署偵辦。