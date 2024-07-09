快訊

桃色風暴連燒數日！江坤俊請辭「健康2.0」 接替主持人是她

估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／無號誌路口屏東客運與機車相撞 女騎士頭部重傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，顱內出血，下午完成手術送加護病房觀察，大客車駕駛陳男酒測值為零，該路口為無號誌路口，今年至今已發生4件車禍，今天這起傷勢最為嚴重。

警方調查，今9日上午10點20分，機車騎士29歲柳女沿屏東市協和路一段車道西往東行駛，屏東客運駕駛44歲陳男由信義路一般車道北往南直行，雙方發生碰撞。柳女頭部傷重，顱內出血，下午已經完成手術，加護病房觀察。大客車駕駛陳男酒測值為零。

屏東客運指出，事發時車上還有乘客，現場協助乘客轉乘。這班客運是上午9點03分從美濃開回屏東，距離終點站屏東車站還有4站，快要抵達終點站時發生車禍。駕駛陳男在屏東客運服務近三年。

屏東縣警局交通隊指出，該路口今年至今包括今天的車禍事故，發生四件車禍，摩托車與汽車，汽車與汽車等車禍。

警方表示，該路口為無號誌路口，警方提醒行經無號誌路口，幹道車務必減速慢行，支道車務必停車再開，相互禮讓，避免意外發生。

屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，該路口為無號誌路口。記者劉星君／翻攝
屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，該路口為無號誌路口。記者劉星君／翻攝
屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，該路口為無號誌路口。記者劉星君／翻攝
屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，該路口為無號誌路口。記者劉星君／翻攝
屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，該路口為無號誌路口。圖／讀者提供
屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，該路口為無號誌路口。圖／讀者提供

屏東縣 手術 車禍

延伸閱讀

短裙檔車妹背吉他騎Honda125 失控自摔惹一片網友心疼

南投大榕樹突倒塌…女騎士被砸重傷搶救中 校方證實染褐根病

南投敦和國小大榕樹突倒塌 女騎士經過被砸中失去呼吸心跳

台南砂石車右轉輾壓電動休閒車 5旬女騎士慘死輪下

相關新聞

影／行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

一名日本籍女觀光客今天在新北市鶯歌區中正一路遭廂型車輾過，頭部及四肢擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事駕駛...

吳桐潭移靈 天道與太陽盟「八大長老」扶棺畫面曝光

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今日在基隆家鄉田寮港舉行告別式，公祭儀式結束後，天道盟主「鐵霸」曾盈富與太陽聯盟盟主黃天陽等八大長...

吳桐潭政商關係雄厚…不僅國安會秘書長吳釗燮派人致奠 余天也到場

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今日在基隆家鄉田寮港舉行告別式，包各路幫派大老參加送行之外，包括國安會秘書長吳釗燮辦公室人員、國策...

高師大工安意外！工人墜樓點尷尬 消防動用一招救援急送醫

國立高雄師範大學和平校區今天下午傳出墜樓意外，1名工人在5樓遮陽棚上工作，不慎踩破遮陽棚墜落樓台受傷，消防搜救人員架繩索...

影／無號誌路口屏東客運與機車相撞 女騎士頭部重傷

屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，顱內出血，下午完...

明仁會成員率眾打人、開車撞山壁 噴辣椒水槍討賭債5人起訴

鄭姓男子自稱是竹聯幫仁堂明仁會成員，涉多起暴力滋事案件橫行汐止，去年為討15萬餘元賭債，竟撂人談判打人，拿辣椒水槍討債務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。