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影／無號誌路口屏東客運與機車相撞 女騎士頭部重傷
屏東市區信義路與協和路口今天上午10點多發生屏東客運大客車與機車相撞車禍事故，騎機車29歲柳女頭部重傷，顱內出血，下午完成手術送加護病房觀察，大客車駕駛陳男酒測值為零，該路口為無號誌路口，今年至今已發生4件車禍，今天這起傷勢最為嚴重。
警方調查，今9日上午10點20分，機車騎士29歲柳女沿屏東市協和路一段車道西往東行駛，屏東客運駕駛44歲陳男由信義路一般車道北往南直行，雙方發生碰撞。柳女頭部傷重，顱內出血，下午已經完成手術，加護病房觀察。大客車駕駛陳男酒測值為零。
屏東客運指出，事發時車上還有乘客，現場協助乘客轉乘。這班客運是上午9點03分從美濃開回屏東，距離終點站屏東車站還有4站，快要抵達終點站時發生車禍。駕駛陳男在屏東客運服務近三年。
屏東縣警局交通隊指出，該路口今年至今包括今天的車禍事故，發生四件車禍，摩托車與汽車，汽車與汽車等車禍。
警方表示，該路口為無號誌路口，警方提醒行經無號誌路口，幹道車務必減速慢行，支道車務必停車再開，相互禮讓，避免意外發生。
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