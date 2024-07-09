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婦深信投資虛擬貨幣致富陷詐團圈套 遭騙逾千萬

中央社／ 嘉義市9日電

許姓婦人深信投資虛擬貨幣可致富，在網路陷入詐欺集團圈套，因帳面偽造持續獲利，不斷投入現金，最後被騙超過新台幣1100萬元，交易的馮姓幣商被逮後，嘉檢偵結依法起訴。

根據台灣嘉義地方檢察署起訴書，36歲馮姓男子加入詐欺集團，向被害人收取詐騙款項。詐欺集團會先在網路上置入投資廣告，許姓婦人去年9月基於好奇點選廣告，加入詐團成員通訊軟體LINE，詐團向許姓婦人佯稱投資虛擬貨幣可獲取巨大利益。

檢方表示，詐團先仿冒正當交易所並架設假投資網站，取信於許姓婦人，假投資網站也不斷出現會員獲利假象，讓許姓婦人心動投資，再教她創立虛擬錢包，聲稱須買泰達幣後轉入指定錢包才能完成投資，並介紹許姓婦人向馮姓男子買泰達幣，以設定追查斷點。

檢方說，許姓婦人分別在高雄國際機場停車場交付300萬元、100萬元、560萬元及220萬元現金給馮姓男子，馮姓男子再將電子錢包中泰達幣轉入許姓婦人電子錢包，許姓婦人再將泰達幣全數轉入詐團指定的電子錢包。

檢方表示，許姓婦人看見投資的泰達幣持續獲利，不斷投入現金，後來想領回部分現金，不僅假投資網站完全斷線，聯繫窗口也音訊全無，才知遭詐騙。

起訴書指出，馮姓男子今年1月涉及其他詐欺案遭高雄市警方逮捕，至於許姓婦人遭詐騙案，馮姓男子供稱是幣商，與許姓婦人銀貨兩訖，雙方LINE對話可佐證。

檢方表示，調查馮姓男子資產，根本無資力可買千萬元泰達幣，且交易前1小時左右，馮姓男子才會向固定上游取得相同數量泰達幣，非正常幣商所為，而馮姓男子遭羈押後，電子錢包內泰達幣全遭轉出，證明馮姓男子加入詐欺集團擔任幣商車手。

泰達幣 虛擬貨幣 詐欺

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