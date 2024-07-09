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為救他飆罵警「找麻煩」？70歲婦因警1動作才知被騙

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市烏日區70歲婦人日前看到中國老字號珠寶的翡翠投資廣告認識男經理，男經理以苦肉計自稱業績差，活著沒有什麼意義？婦人連忙趕往郵局解約保單，準備匯款40萬元，為男經理做業績解危，行員察覺有異報警，警方到場阻詐，遭婦人連番飆罵，還說「我很痛苦內」，揚言一定要匯款，直到警方出示詐騙案例，婦人才發現被騙。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波及警員鄒政育、特考班實習生張峰華日前獲報到場，婦人見員警到場，警方詢問匯款給不認識的人？婦人爆氣抱怨員警和行員找麻煩，稱「不認識？我很認識他」、「為什麼要這樣擋我匯款，我很痛苦內」，還擔心男經理借酒澆愁傷身，員警苦勸，謝婦堅稱「這錢我今天一定要匯出去」。

婦人經員警安撫情緒後才表示，日前投資翡翠認識一名男經理，男經理LINE說業績差、連喝6瓶啤酒消愁，她先前借錢給男經理做業績，對方要求匯40萬元補匯差，她才會向郵局解約保單，急著匯款。

警方查看雙方LINE聊天內容，發現詐團刻意提醒「匯款請講家裡用」、「要保密，不然借不到」，立即出示詐騙案例，婦人警覺是苦肉計，差點讓老本付諸流水。

烏日警分局長尤啓南呼籲，網路交友要謹慎小心，減少點觸不明網站，不要昏頭與對方交談，昏頭栽下去很容易就人財兩失。

70歲婦人日前到郵局解約保單，準備匯款40萬元，警方趕到，成功阻詐，保住婦人的錢。記者趙容萱／翻攝
70歲婦人日前到郵局解約保單，準備匯款40萬元，警方趕到，成功阻詐，保住婦人的錢。記者趙容萱／翻攝

業績 詐騙 郵局

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