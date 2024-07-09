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高雄上月130戶停電原因找到了 竟是「他」破壞台電配電室釀禍

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高雄停電1.5小時原因找到了 不是小動物是「他」幹的

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前金區旺盛街180號附近住戶上月10日傳出130戶停電，還有多條道路號誌燈故障停擺，導致交通大亂，檢警追查後，發現是63歲黃姓慣竊潛入台電公司配電室，剪斷100公尺電纜線惹禍，不過黃男行竊當下已被台電發現，雄檢偵結後依攜帶凶器竊盜未遂罪起訴。

今年6月10日晚上7點多，前金區中正四路、七賢二路、市中一路及河東路等多處重要道路道口號誌燈癱瘓停擺，影響周邊130戶陷入黑暗，搶修約1個半小時才恢復供電。

當時因台電公司系統偵測到電力異常，懷疑是配電室遭人破壞，搶修同時也報警前往配電室，警方到場後，發現七賢二路地下室的台電配電室確實有人為破壞跡象，歹徒疑似逃得勿忙，把剪下來的100公尺電纜線留在現場。

檢警追查時，掌握盜取電纜線的是黃姓慣竊（63歲），黃男到案後坦承拿油壓剪去配電室準備偷電線，但強調不知道剪斷配電室電線會大停電，還說留在地上的電纜線不是他剪斷的，是原本就放在裡面，跟他無關。

不過檢方依據警方掌握事證，發現王男進入配電室後，有把電源先行關閉，避免自己剪電線時觸電，且紅銅價格好，廠商不可能將廢棄電線遺留現場，因此不採信他的說詞，偵結後依攜帶凶器竊盜未遂罪將黃男起訴。

黃姓慣竊侵入台電配電室盜取電纜線，今被雄檢起訴。記者張議晨／翻攝
黃姓慣竊侵入台電配電室盜取電纜線，今被雄檢起訴。記者張議晨／翻攝

停電 台電 竊盜

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