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六旬婦投資275萬拿回「獲利」70萬 還想再加碼被警攔阻
彰化縣六旬張姓婦人透過臉書投資訊息下載「恆逸投資」APP，購買飆股和台積電庫藏股，先後交付275萬元給「理財專員」，拿回70萬元「獲利」，她更深信不疑，決定面交335萬元加碼投資，警方接獲報案攔截，張婦仍相信「投資公司很有規模」沒詐騙投資人。
據了解，彰化縣員林警分局大村分駐所日前接獲報案，指稱一名年輕男子行蹤可疑，警方前往埋伏，逮捕22歲王姓男子向張姓被害婦人收取335萬元，並查扣「恆逸投資」證件、作案用手機等證物。
警方今指出，張婦看到臉書網頁介紹投資理財，她登入後有「理財專員」分析股市行情和投資技巧，「很專業」，於是她下載「恆逸投資」APP購入飆股和台積電庫藏股，每次看到台積電股票上漲，張婦心喜不已，一連四次交付總共275萬元，理專帶70萬元「獲利」給她，張婦更是深信不疑，決定投資335萬元賺更多。
警方把王姓車手帶回詢問，張婦到分駐所配合調查時，還堅信「恆逸投資」是大公司不會騙人，也相信拿到70萬元投資款並非「拿回自己被騙的一部分錢」，經警方再三說明，張婦才恍然大悟。警詢後依詐欺罪及洗錢防制法移送王男。
「嘜擱相信穩賺不賠。」員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團近假借知名理財專家、企業家、演藝人員的名義在網路刊載假投資訊息，初期可能讓被害人順利出金來相信「保證獲利」，再以話術誘使被害人拿出更多錢最後血本無歸，民眾應撥打165反詐騙專線或110諮詢投顧公司的「穩賺不賠」。
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