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暑假學生賺打工錢！蘆洲警2小時逮2台中詐欺車手 1人是高職生
新北市蘆洲警分局昨天在2小時內，連續逮捕2名不同案的詐欺車手，同樣來自台中，其中1人是高職在學生暑期打工，第一次幫詐騙集團收錢，沒領到酬勞就被逮捕。
三民派出所昨天清晨連續接到2人報案遭詐騙，第一人是78歲老翁，日前接到假檢警電話通知他健保卡被盜用，6月初已面交2次共被騙76萬元，接著又來電要求再交付40萬，老翁隨後報警。
警方準備了餌鈔請老翁帶去面交，中午12時許約在蘆洲國民運動中心後方，員警埋伏逮到17歲少年、查扣現金7500元及相關假文件。他是台中某高職在學生，暑假打工竟選擇當車手，早上向詐騙集團領了3千元車資和工作手機，搭高鐵北上轉乘白牌計程車到蘆洲取款被逮捕，警詢後依詐欺、少年事件處理法移送法辦。
報案第二人是27歲快遞外送員，因貸款買機車、買手機等物欠很多債，導致無法繼續申貸，便上網點選廣告提出「債務整合需求」，詐騙集團用話術跟他說需要先用資金流「美化帳戶」才能再借錢，請他提供帳戶，屆時將匯入33萬元，待領出現金交還給指定對象，事後再貸款給他。
外送員急著想借錢，便照辦，卻發現被3個不同帳戶共匯入33萬，驚覺自己被當成洗錢工具，趕緊報案。昨天下午2時許，員警埋伏在蘆洲永康公園，趁雙方面交時逮捕22歲連姓車手，查扣贓款33萬元、工作手機2支。
連男的本業在台中霧峰開白牌計程車，兼職詐欺車手四處取款，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。
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