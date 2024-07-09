影／台中遭爆虐打病患疑雲 76歲總院長喊冤、護理師委屈落淚

台中宏恩醫院龍安分院遭爆包庇幹部把病患當人肉沙包虐打、詐保等疑雲，76歲宏恩醫院總院長吳子鈞今率醫護出面澄清、喊冤表示，遭指涉「非事實、絕對沒有」，總院長特助、護理師廖淑芬對於被誤解更是委屈落淚，並表示看到不實報導，很不捨，心真的都碎了，對醫護是很大很大的打擊，盼外界多點鼓勵。

周刊報導指，院內林姓幹部把病患當人肉沙包虐打，還爆料院內有性侵情事，院內提供變造過監視器畫面給警方，也指控警方事隔兩個月才做筆錄，態度消極。遭指控的宏恩醫院、台中市警局第三警分局駁斥報導是「子虛烏有」。

台中地檢署表示，有關周刊報導，院內幹部毆打楊姓病患已在今年1月底偵結提起公訴，性侵案則不起訴處分確定，但有關院方變造監視器、病患詐保等情事，將分案另行偵辦。

吳子鈞說，台中宏恩醫院龍安分院為精神專科醫院，總床數184床，其中可收治監護處分人床數共36床，被指遭毆打的監護處分人是彰化檢察總長拜託「這位五天打倒十多人，無醫院敢收」，病患很難收，但該院沒有推辭就收。

吳子鈞說明，因病患對醫護出現攻擊行為，林姓幹部為了阻止，發生肢體拉扯互毆，傷害案已進入司法，院方不容許打病人，沒有包庇、護短，已對林處分，林已自請離職。至於詐保，「本院絕對沒有」，因為該院看病、收住院是醫療團隊依專業、法規評估決定，並非醫師單人決定，也不是應病人或家屬。