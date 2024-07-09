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影／回饋社會 台南祿將電機董事長毛志成夫婦捐第3輛新式救護車

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南在地企業祿將電機董事長毛志成夫婦秉持延續愛子毛吉瑋生前熱心助人精神，今天再捐贈第3輛全新配備救護車「吉瑋3號」給台南市政府消防局。市長黃偉哲出席捐贈儀式，代表市民贈感謝狀表彰善行義舉，感謝回饋社會造福市民。

黃偉哲指出，這部救護車還配備有LUCAS自動心肺復甦機，還有X-SERIES多功能生理監視器，是非常完備配置，讓救護隊能夠在第一時間進行立刻的緊急救護，而不用冒著到醫院才能進行救護的風險，促使人民的生命安全獲得更加周全與妥善的保障。

毛志成說，感謝大家到場支持，尤其市長黃偉哲帶給家屬莫大的精神鼓勵。今天能再次盡棉薄之力捐贈新式救護車。希望能夠發揮救護力量、減輕病患痛苦、增加存活率，造福更多人群，讓大家感受說施比受更有福。

黃偉哲「代表台南市、尤其是永康區的市民感謝祿將電機毛志成伉儷發揮大愛精神，是一大功德」。肯定公私協力合作為社會弱勢族群提供更多幫助，彌補政府資源有限，落實善盡社會責任理念，幫助緊急救護搶險的工作，讓台南市更加充滿愛與溫暖，為社會建立起良好標竿典範，期盼大眾一起打造更優質宜居的生活品質。

消防局表示，車內配置依照第一線同仁需求，車身巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，且相信可以提高到院前的急救成功率，給市民最優質的緊急救護服務品質，並為救護人員提供更加完善設備，幫助他們在到院前全力發揮專業所長，減輕患者的痛苦，為更多市民帶來生命希望與安全。

毛志成夫婦延續對兒子的愛與懷念，104年起開始捐贈台南市消防局救護車「吉瑋號」，108年捐贈「吉瑋2號」配備X-SERIES多功能生理監視器、LUCAS自動心肺復甦機，提升急救效率，推動到院前12導程心電圖監視，縮短病患到院後打通血管時間。

台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影
台南祿將電機董事長毛志成夫婦今天捐贈第3輛新式救護車。記者周宗禎／攝影

台南 救護車 黃偉哲

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