值班台警員殉職後…北市警列出22處高風險駐所 議員要求重盤點

全台10年來發生4起民眾駕駛汽車衝撞警政機關事件，今年2月基隆八堵有小貨車衝撞造成員警殉職。北市警局清查轄內位於1樓有風險隱患22處單位制定改善方案，但民代認為部分沒被盤點派出所也相當危險，要求警局重新盤點。北市警局回應，22處高風險處所正在施工或已完工，後續會重新評估檢討未列入的處所，未來會改變值班台位置與材質，確保警察執勤安全。

為保障員警執勤安全，台北市警察局根據1樓機關風險隱患訂定改善方針，盤點後有安全顧慮的處所有22處。判斷風險標準，除了駐地為一樓外，駐地大門距離道路高低50公分以下或單一階梯20公分以下車輛能直線衝撞值班台、路口車輛可無阻擋直接開進派出所門口等，都會被列為高風險駐地。

不過議員鍾沛君就發現，只要車輛時速達到60公里，即使是20公分以上，還是可透過物理慣性衝進警局內。過去中壢交通中隊、新北文林派出所雖有多層階梯，車輛還是能直接衝進所內，直到撞毀大門卡住才停車。

鍾沛君也說，中正一分局面對青島西路、公園路口，前方道路長度約600公尺，大同分局延平派出所大門前方有200公尺直線，這些沒有被列為風險的駐所，有心人士都有機會瞄準衝撞值班台。

鍾沛君表示，目前駐所氛圍3種類型，首先是肉眼可見風險但沒被列為改善的派出所，應重新評估；其次是待改善但還沒施做，可利用紐澤西護欄作為臨時緊急應變；最後是改善完成，但每個駐所的改善標準不一致，有些是加裝紐澤西護欄，也有軟柱改鋼柱，還有擺設固定式花台。

北市警局坦言，確實有些駐所沒被列進改善名單，但肉眼可見風險，後續會重新檢討，將欠缺考慮、沒有評估完整的納入改善範圍。

北市警局表示，對於各駐所要設置何種防護措施沒有一定標準，但都會與新工處共同會勘，了解每間駐所的安全性，現在派出所前都繪設置鋼柱或石柱，也有固定式的花台。截至6月30日計16處駐地已設置完成增設「防撞立柱」(或水泥及鋼製石柱)與「紐澤西護欄」(或水泥花臺)等設施，以降低遭撞傷害，其他處所並已排定期程持續建置中