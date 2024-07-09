影／台中婦騎樓騎車撞人不悔 高分貝嗆警：欺負老百姓

台中市高姓婦人昨天在北區一棟社區外的人行道騎機車，菜籃撞到羅姓女子，卻態度強勢，雙方衍生口角。警方獲報到場處理時，高婦仍持續拉高嗓門，直說「又沒怎麼樣」、「你們警察欺負老百姓」等語，隨後騎機車離開，警方認定高婦有不服稽查取締、騎樓騎車等兩項違規，將依法告發。

第二警分局永興所在昨天下午2時許獲報，北區崇德路一段一棟社區大樓人行道有車禍，警方到場查處，案發時是高姓婦人（65歲）在騎樓騎機車時，使用喇叭鳴笛，要求行走於該處的羅姓女子（35歲）讓道，騎機車菜籃碰觸到羅女，雙方因而發生口角衝突。

警方現場了解狀況時，高女情緒十分激動，高分貝咆哮「又沒怎麼樣」、「我住這20幾年了」、「我車要停這裡」、「故意找我麻煩」、「你們警察欺負老百姓」等語，隨後不顧員警制止，駕駛機車逕自離去；羅女因未成傷，現場表示無提告意願，不願追究。

警方認為，高婦有不服取締、人行道騎機車的違規行為，將依法告發，分別可開罰1萬元至3萬元、吊扣駕照6個月，以及600元以上1200元以下罰款，另外未禮讓行人的爭議，將檢視相關影像資料，確認有無違反規定，另行查處。