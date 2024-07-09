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齒模比對確認唐治平母親身亡 若無認領預計土葬收埋避免爭議

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人唐治平母親上月遭發現陳屍住家社區頂樓，唐堅持女屍不是媽媽，不願領回遺體，遺體放置新北市立殯儀館已逾1月。檢警懷疑死者為唐母，透過唐母生前至牙科的就診紀錄，調取做假牙必拍的Ｘ光片，經齒模比對，確認死者為唐母，全案將交由警方依規定公告、收埋，但由於此案狀況特殊，屆時若無親屬認領，預計由殯葬處土葬，避免後續爭議。

據悉，唐治平無法接受母親死亡，狀態不穩定，日前到士林地檢署面對檢察官提問，是否願意採口腔黏膜比對與死者的ＤＮＡ？但唐狀態不佳，直接拒絕。此案死者陳屍頂樓，身上有唐家的鑰匙與磁扣，加上唐治平看監視器畫面，確認電梯裡的是母親，但稱頂樓陳屍者非母親。唐治平日前表示，遺體頭髮長度與母親一樣，但母親沒又綠色衣服，警方撥開遺體頭髮，他當場嚇了一跳。

檢警懷疑，死者身分為唐母，為了確認身分，除了ＤＮＡ比對，常見的科學驗證方法，就從牙齒下手，調閱蒐集死者相關醫療紀錄資料，看牙科、做假牙前的Ｘ光片，透過「齒模比對」確認死者為唐母。

士檢檢察官已確認死者身分，將發出傳票開庭通知書給唐治平，也會請警方打電話聯繫唐，但目前未聯繫上。警方依規定公告、處理遺體收埋事。若有各界朋友想出面協助後事，還需唐治平的委託書。若屆時無親屬到場認領遺體，檢警將協調殯葬處處理後事，非火化，而是採用土葬公墓，避免日後爭議。

唐治平（右）狀況特別，演藝圈不少人想伸援手相助，左為經紀人小恬。本報資料照片
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唐治平 母親 遺體

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