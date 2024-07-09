老翁網路交友遇真愛？「女友」寄戒指訂終身要求先匯5萬

70歲陳姓老翁在網路交友認識一名女子「小茹」，雙方相談甚歡，女方謊稱要寄一枚戒指給陳，還要求他先到銀行匯款5萬元，她來台灣後會和陳結婚，行員警覺他遭遭騙，報警方努力勸說下，陳才驚覺自己上當受騙未匯款，雖然失望至少保住自己的積蓄。

台南警二分局南門派出所副所長梁展彰、警員鄭育昇，昨天下午3點多接獲西門路某銀行通報，表示有男子堅持使用保單貸款5萬元，要匯款給不知名人士，行員懷疑他遭到詐騙。警方趕到現場，發現70歲的陳姓老翁沒有結婚，今年5月初在網路交友認識了一名暱稱「小茹」的女子，女子天天噓寒問暖，利用文字互傳訊息相談甚歡，短短在2個月內就決定要結婚。

女子「小茹」謊稱欲郵寄1枚戒指給陳翁，還傳訊要求陳翁匯款與戒指等價5萬元給她，才會來台灣結婚，來台見面後會把錢還給老翁，陳翁不疑有他，毫不猶豫到西門路的銀行使用保單貸款5萬元欲匯款到不明指定戶頭，被行員察覺有異立即報警。

梁展彰、鄭育昇一聽就覺得不對勁，當下就辨識出這是詐騙行為，但陳翁陷入愛情陷阱中，認為好不容易遇到真愛，實在很難相信對方是詐騙集團，員警勸說並告知假交友詐財詐騙手法，陳翁才如夢初醒心碎不已，並打消貸款匯款念頭，感謝還好警方戳破，才能保住辛苦積蓄。