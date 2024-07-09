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向友吐露心情不好 海巡忙一晚發現他攀附潮間帶蚵架上

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名20多歲男生心情不佳，昨獨自到芳苑鄉濕地，他的朋友急向警報案，經海巡單位協尋約5小時，今清晨5點多在芳苑鄉永興泊地到三號水閘之間尋獲，送往二林基督教醫院診治，無生命危險。

彰化縣警察局芳苑派出所今凌晨零點，通報海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所，指稱接到漁民報案一名朋友到芳苑鄉濕地用手機通話吐露心聲，很令人擔心，希望警方協尋。

海巡單位查出男子的手機最後定位在芳苑鄉光明路附近，鹿港機動巡邏站帶救生救難裝備及無人機區隊協尋，第四巡防區聯繫線上巡防艇共救援，搜索到今清晨5點多，接到林姓漁民通報在永興泊地到三號水門之間，發現現一名男子攀附在蚵架上，幸好凌晨到清晨退潮，海巡人員前往找到男子，初步檢視意識清楚，有失溫且身上多處擦挫傷，通請消防119送醫救治。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

海巡署中部分署第三岸巡隊接到友好漁民通報，找到心情不佳的男子。圖／海巡單位提供
海巡署中部分署第三岸巡隊接到友好漁民通報，找到心情不佳的男子。圖／海巡單位提供

海巡署 生命線

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