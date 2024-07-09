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台中輕熟女外送員訴苦「好累」 今倒臥社區中庭身亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約43歲女子在今天上午被社區管理員發現，倒臥在社區一樓中庭，救護車到場時，女子已無生命跡象，送醫急救仍不治，據查，女子是大樓租客，租賃該處約1年時間，擔任外送員，近期向家人訴苦「活得好辛苦」，未料今傳意外，全案今將由檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局今天上午8時許獲報，北區健行路一棟大樓有女子倒臥在社區一樓中庭，救護車到場時，女子已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍在今早10時許宣告不治。

據查，女子年約43歲，擔任外送員工作，租賃在該棟大樓10樓，住處大門未上鎖，女子疑從該處墜落。

女子家人透露，女子近期有訴苦「工作很辛苦、很累」，但不知道會發生意外，女子也有服用慢性病藥物的紀錄，全案今將由警方報請檢察官相驗，釐清死因。

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台中市北區健行路一棟大樓今傳女子倒臥社區中庭，送醫身亡，檢警今相驗，釐清死因。圖／讀者提供
台中市北區健行路一棟大樓今傳女子倒臥社區中庭，送醫身亡，檢警今相驗，釐清死因。圖／讀者提供

台中市 外送員 生命線

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