台中市民連聞4天垃圾味受不了 報案一查…鄰居陳屍廁所

台中市北區英才路一間華廈居民，在5日時聞到住處梯間有腐敗的「垃圾味」，起初不以為意，但直至8日一直有散發臭味，居民請里長、鄰長到場調查，是否有人亂丟垃圾或雜物，里長通報警方到場後，昨天查出味道來自3樓，因敲門無人回應後，聯絡家屬入屋察看，發現一名七旬老翁已陳屍在廁所內，死亡時間判斷超過1天，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

第二警分局在昨天下午4時許獲報，北區英士路一間華廈內散發臭味，立即派員到場查處，住戶證稱，5日下午時，已聞到大樓梯間有臭味，原以為是「垃圾味」，直至8日樓梯間持續散發臭味，請附近鄰長及里長到場確認，里長到場時，覺得味道疑似是腐臭味，擔心是有住戶發生意外，所以通知文正所員警到場，一同查看確認。

經警方到場調查，味道來自該華廈3樓散發，因敲門皆無人應門，經聯繫家屬，同意後先行開鎖進入查看，發現死者倒臥於廁所已明顯死亡。