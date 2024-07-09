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台中和平區小客車過彎不慎 路邊休旅車遭撞落山谷

中央社／ 台中9日電

陳姓男子日前駕駛自小客車行駛和平區山路，過彎不慎撞上停放路邊的休旅車，休旅車被撞落50米深山谷，正在車後方的乘客許男為閃避車輛也摔落10公尺深邊坡，送醫救治。

台中市和平警分局今天發布新聞稿，64歲陳姓男子日前下午1時55分，駕駛自小客車由大雪山往東勢方向行駛，疑似精神不濟，且不熟山區路況，未以低速檔行駛，行經和平區中坑里中專1線19.3公里處，過彎時煞車不及，撞上對向路邊停放的藍色休旅車。

休旅車被撞落50米深山谷，所幸遭撞擊車輛的59歲駕駛陳姓男子及42歲乘客許姓男子未在車內，正在車後方準備登山著裝，許男因閃避車輛自行摔落邊坡10公尺處被樹幹擋住，臉部有擦挫傷及胸悶現象，送醫治療。

和平警分局大棟派出所員警昨天上午8時55分配合吊掛車輛，順利將山谷內的休旅車吊掛至路面。

和平警分局長沈能成表示，前往大雪山國家森林遊樂區的中專1線，道路彎曲、路幅狹窄，駕駛人務必調整好體力，小心駕駛，行駛長下坡務必打低速檔行駛，以維行車安全。

休旅車 台中市 大雪山

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