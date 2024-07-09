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吳桐潭今告別式 最高檢察署緊盯：嚴防黑道幫派挑釁、鬧事

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭今天在基隆市舉辦告別式，最高檢察署表示，檢警已嚴加戒備，也會強力執法，如果有幫派分子藉機挑釁、鬧事，最重將面臨3年有期徒刑的刑事責任。

最高檢察署今天發布新聞稿指出，吳桐潭今天舉辦告別式，檢、警已嚴加戒備，遏止幫派藉機挑釁鬧事，以維護社會治安。

最高檢察署說，告別式現場預計將有各地黑道幫派分子到場弔唁，為避免黑道趁機鬧事，檢警已嚴加戒備，絕不容許有藉機挑釁鬧事破壞社會治安情事發生。

最高檢還表示，基隆地檢署已指派專責主任檢察官進駐前進指揮所，即時掌握現場情事並嚴密蒐證，如有不法情事立即指揮偵辦，絕不容公權力受到挑釁。

最高檢並且呼籲，幫派如藉機挑釁鬧事，將依組織犯罪條例第3條及刑法第149、150條處3年以下有期徒刑法辦，檢警會強力執法，絕不寬貸。

最高檢察署。圖／報系資料照
最高檢察署。圖／報系資料照
太陽聯盟精神領袖吳桐潭因腎衰竭過世，享年75歲，今天上午在家鄉基隆六合停車場舉行隆重告別式。記者林俊良／攝影
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告別式 幫派 黑道

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