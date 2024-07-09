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影／台中五權路當極限車場？單車男大路口畫8搖晃炫技

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名騎單車男子在8日晚間被用路人拍到，在五權路、中清路的大路口，騎單車以畫8字方式，先在中清路大幅度左右搖晃，隨即右轉到五權路，引起用路人議論，也被上傳到網路社群。第二警分局表示，經檢視內容，單車男行為已涉違反道交條例規定，可罰300元至1200元，目前正在積極查緝單車男身分，依法查處。

有網友近日在網路社群「社會事新聞影音」上傳一段影片，影像內容顯示是7月8日晚間8時許，一名單車男子騎在北區中清路快車道，從文化街往五權路方向行駛，蛇行穿越中清路與五權路口，因單車男左右大幅度搖晃，以車行軌跡畫8字，引人注意，有用路人持手機拍下，影片上網後，引發熱議。

第二警分局表示，未接獲民眾報案，目前正積極查證該名駕駛人身分；經檢視影像內容，該名男子騎乘自行車的行為，涉違反道路交通管理處罰條例的規定，認為有「慢車駕駛人，在道路上爭先、爭道或其他危險方式駕車者」的行為，可處300元以上1200元以下罰鍰。

第二警分局呼籲民眾，馬路並非競技場，駕駛人應遵守交通規則，不得以危險方式駕駛，以確保個人與全體用路人的行車安全。

台中市北區一名單車男昨晚行經北區中清路、五權路大路口時，以左右大幅度搖晃，行駛在快車道，引發熱議。圖／摘自社會事新聞影音
台中市北區一名單車男昨晚行經北區中清路、五權路大路口時，以左右大幅度搖晃，行駛在快車道，引發熱議。圖／摘自社會事新聞影音

單車 社群

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