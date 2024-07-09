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影／新店北宜路大重機囂張翹孤輪 網批：先幫他誦一段經文了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

有民眾前天（7日）開車行經新北市新店區北宜路時，發現有多輛大型重機呼嘯而過，不但發出刺耳的引擎聲，帶頭的騎士還在馬路上翹孤輪，離譜行為全被民眾行車紀錄器拍下PO網。新店警方表示騎士行為已涉及危險駕駛，將調閱監視器通知駕駛到案說明，依法可處6000元以上36000元以下罰款並吊扣牌照6個月。

據了解，有民眾上傳一段影片至「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」，畫面中可見多輛大型重機行經新北市新店區北宜路與中興路口時，疑似集體在馬路上競速，其中帶頭的騎士還囂張的在馬路上翹孤輪。影片PO出後引發網友痛批：「這種活不久的，出事早晚」、「基本上是整鍋老鼠，不是一顆屎而已」、「阿彌陀佛，這種騎法我看不遠了」、「繼續讓牠這樣騎，早晚會被天擇掉」、「路上遇到這種的，都會先幫他誦一段經文了，日後他就用得上」。

新店警方表示，目前尚未接獲民眾檢舉，影片中騎士在道路上危險駕駛行為造成不特定第三人往來之危險，警方將調閱監視器釐清案情，對於涉及公共危險部分將通知到案說明，並依道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛開罰6000元以上3萬6000元以下罰款，並吊扣牌照6個月。

身穿黑衣的騎士在馬路上翹孤輪。記者黃子騰／翻攝
身穿黑衣的騎士在馬路上翹孤輪。記者黃子騰／翻攝

影片

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