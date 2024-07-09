吳桐潭萬人告別式黑白道坐滿 天道與太陽盟主同框家祭曝光

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今日在基隆家鄉田寮港舉行告別式，天道盟主「鐵霸」曾盈富與太陽聯盟盟主黃天陽同框現身告別式會場，由於兩人是吳桐潭生前義子，因此左手均綁上白布象徵「家屬」，曾盈富戴上墨鏡，黃天陽臉上神情凝重、家祭儀式方才已結束，稍晚公祭現場將是各家幫派展現實力的「武林大會」。

吳桐潭是太陽會（太陽聯盟前身）創始人，亦對天道盟影響深遠，攤到與太陽聯盟今天聯袂盛大舉行告別式，現場不僅請來儀隊表演，還有國樂演奏「梁山水滸傳」主題曲，象徵今天「108群星齊聚」、「共赴盟約」，場面相當盛大。

太陽聯盟原計畫調度108部、總價破10億的超跑替「總裁」送行，但礙於「明仁會條款」，警政署要求不得有超跑到場，但田寮港一早湧入大批遊覽車，勞斯萊斯36輛，108輛阿法「運兵車」列陣，清晨6點多左右，公祭現場已水洩不通，人龍綿延1公里，警方連後山小路都設臨檢點，禁止閒雜人等進入。

早上8點，告別式先由陣頭開場，接著是家祭開始，現場黑白兩道都就定位，由著古裝的禮生「君玲人力」站兩排，外面公祭休息等候區也早已坐滿，吳桐潭公祭預估有上萬人參加，恐替台灣黑幫世紀喪禮寫下新頁。