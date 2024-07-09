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吳桐潭萬人告別式黑白道坐滿 天道與太陽盟主同框家祭曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今日在基隆家鄉田寮港舉行告別式，天道盟主「鐵霸」曾盈富與太陽聯盟盟主黃天陽同框現身告別式會場，由於兩人是吳桐潭生前義子，因此左手均綁上白布象徵「家屬」，曾盈富戴上墨鏡，黃天陽臉上神情凝重、家祭儀式方才已結束，稍晚公祭現場將是各家幫派展現實力的「武林大會」。

吳桐潭是太陽會（太陽聯盟前身）創始人，亦對天道盟影響深遠，攤到與太陽聯盟今天聯袂盛大舉行告別式，現場不僅請來儀隊表演，還有國樂演奏「梁山水滸傳」主題曲，象徵今天「108群星齊聚」、「共赴盟約」，場面相當盛大。

太陽聯盟原計畫調度108部、總價破10億的超跑替「總裁」送行，但礙於「明仁會條款」，警政署要求不得有超跑到場，但田寮港一早湧入大批遊覽車，勞斯萊斯36輛，108輛阿法「運兵車」列陣，清晨6點多左右，公祭現場已水洩不通，人龍綿延1公里，警方連後山小路都設臨檢點，禁止閒雜人等進入。

早上8點，告別式先由陣頭開場，接著是家祭開始，現場黑白兩道都就定位，由著古裝的禮生「君玲人力」站兩排，外面公祭休息等候區也早已坐滿，吳桐潭公祭預估有上萬人參加，恐替台灣黑幫世紀喪禮寫下新頁。

吳桐潭今年5月因腎衰竭過世，享年75歲，6月4日從新北移靈基隆田寮港六合停車場，有長達35天開放各界弔唁，包括民進黨團立院總召柯建銘、國民黨團總召傅崑萁、台中聞人「少年董」呂崇民、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、竹聯幫主「么哥」黃少岑、四海幫主張存偉都到場。

天道盟主「鐵霸」曾盈富（前排左1）與太陽聯盟盟主黃天陽（前排左2）同框參加吳桐潭告別式。記者張宏業／攝影
天道盟主「鐵霸」曾盈富（前排左1）與太陽聯盟盟主黃天陽（前排左2）同框參加吳桐潭告別式。記者張宏業／攝影
吳桐潭告別式場面盛大，現場有國光儀隊表表演「我們不一樣」歌曲。記者張宏業／攝影
吳桐潭告別式場面盛大，現場有國光儀隊表表演「我們不一樣」歌曲。記者張宏業／攝影
太陽聯盟精神領袖吳桐潭告別式家祭現場。記者張宏業／攝影
太陽聯盟精神領袖吳桐潭告別式家祭現場。記者張宏業／攝影
吳桐潭告別式場面盛大，現場上百輛勞斯萊斯一字排開。記者張宏業／攝影
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告別式 基隆 臨檢

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