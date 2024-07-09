影／高雄海神瑪莎拉蒂追車亮刀 結果被捕吃官司受罰
高雄陳姓男子駕駛瑪莎拉蒂Ghibli轎車，與駕駛貨車的王姓男子發生行車糾紛，陳男追車數度逼車要攔下貨車，路人並發現他曾涉嫌亮刀。警方攔下陳男轎車，將他依恐嚇罪嫌移送法辦。
據了解，陳姓男子（44歲）駕駛價值數百萬元的瑪莎拉蒂Ghibli車型轎車，7月6日下午4時許，在高雄市鳳山區經武路及鳳明街口，由路旁要開進快車道，遇王姓男子（31歲）的貨車行駛快車道不讓行而發生糾紛。
陳男駕車追王的貨車，到鳳山區中山路及維新路口攔貨車。陳下車時，轎車未打空檔，轎車自行倒車，撞上王的貨車。陳隨即上車，見王的貨車開走，馬上追去。
有民眾報警，發現有人駕駛瑪莎拉蒂亮刀，向警方報案，警方也立即派員趕去，直追到鳳山區曹公路，攔下陳的瑪莎拉蒂。王也停車，直向警方說「我感覺遭受威脅」，說他不斷遭惡意逼車、緊追不放，對方並逆向超車違停路中央攔車，下車恐嚇他。
警方在瑪莎拉蒂後車箱，查獲1把開山刀，將陳男依恐嚇、強制罪嫌，移送法辦，並以陳違反道路交通管理處罰條例，迫使他車讓道及路中暫停（危險駕駛）」，開出可罰6000元至3萬6000元罰鍰等罰單。
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