赴澎湖拍攝漢光演習 陸軍導演官未上場突猝死

陸軍司令部電視製作中心導演官蘇姓少校，因7月25日澎湖漢光演習，昨天進駐澎湖光華營區，今天清晨他起床自主運動，不明原因昏倒，送往三總澎湖分院搶救，仍告不治，軍方正處理相關後事。

據了解，蘇姓少校是政戰學院94年班畢業，隸屬於陸軍司令部電視製作中心，因漢光演習派赴澎湖，要拍攝漢光演習畫面，對於他的猝死，令軍方驚訝。

軍方表示，蘇姓軍官今天清晨6時許在營區自主運動，不明原因昏倒，幹部發現即通報醫護人員到場緊急處置，並立即送醫急救，搶救後，仍於清晨6時52分宣告不治。