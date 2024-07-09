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赴澎湖拍攝漢光演習 陸軍導演官未上場突猝死

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

陸軍司令部電視製作中心導演官蘇姓少校，因7月25日澎湖漢光演習，昨天進駐澎湖光華營區，今天清晨他起床自主運動，不明原因昏倒，送往三總澎湖分院搶救，仍告不治，軍方正處理相關後事。

據了解，蘇姓少校是政戰學院94年班畢業，隸屬於陸軍司令部電視製作中心，因漢光演習派赴澎湖，要拍攝漢光演習畫面，對於他的猝死，令軍方驚訝。

軍方表示，蘇姓軍官今天清晨6時許在營區自主運動，不明原因昏倒，幹部發現即通報醫護人員到場緊急處置，並立即送醫急救，搶救後，仍於清晨6時52分宣告不治。

陸軍司令部對發生這件事，表示深感心痛與不捨，已責派高階幹部全程協處及家屬聯繫，全案現由憲兵隊調查中；後續將全力協助家屬處理治喪及撫卹等事宜，並持恆落實保健宣教及運動風險管控，確維官兵健康及安全。

陸軍電視製作中心導演官赴澎湖要拍攝漢光演習畫面，今天清晨傳猝死。圖／本報資料照片
陸軍電視製作中心導演官赴澎湖要拍攝漢光演習畫面，今天清晨傳猝死。圖／本報資料照片

漢光演習 澎湖 陸軍

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