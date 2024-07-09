破5億36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊 送吳桐潭最後一程
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元，要送吳桐潭最後一程。
6月移靈當天出動4輛勞斯萊斯及法拉利、麥拉倫等10多輛超跑接靈，大批阿法殿後，引起注目。據指出，治喪委員會原本今天要動員百輛跑車，但警方約制、協調，今天現場有36輛勞斯萊斯、108輛阿法到場，總價值破5億元，送吳桐潭最後一程。
今天告別式現場湧入大量人潮，估可能有上萬人，一路往法院方向出現大量車流，上午起就大塞車，警方加強疏導交通。
警方為防止幫派公開串連，確保公共安全及交通秩序，除基隆巿警察局刑事警察大隊、保安警察隊、少年警察隊、各分局等，保一總隊派遣警力支援，共動員800警力，在活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢。
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