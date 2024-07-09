破5億36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊 送吳桐潭最後一程

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元，要送吳桐潭最後一程。

6月移靈當天出動4輛勞斯萊斯及法拉利、麥拉倫等10多輛超跑接靈，大批阿法殿後，引起注目。據指出，治喪委員會原本今天要動員百輛跑車，但警方約制、協調，今天現場有36輛勞斯萊斯、108輛阿法到場，總價值破5億元，送吳桐潭最後一程。

今天告別式現場湧入大量人潮，估可能有上萬人，一路往法院方向出現大量車流，上午起就大塞車，警方加強疏導交通。