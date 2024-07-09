貨運曳引車凌晨南迴公路自撞山壁 駕駛多處骨折送醫

1輛貨運曳引車今天凌晨在南迴公路大鳥路段，失控自撞對向山壁，54歲駕駛全身多處挫傷、骨折，目前尚在台東馬偕醫院手術搶救中。

台東縣警察局大武分局組長詹勳昌今天上午告訴中央社記者，今天凌晨2時10分警方接獲報案，於台9線（南迴公路）415.7公里大鳥段發生交通事故，員警立即到場交通疏導，並配合消防人員救護傷患。

詹勳昌表示，初步了解，54歲楊男駕駛營業貨運曳引車附掛營業半拖車，沿台9線由南往北（台東市方向）行駛，途經台9線415.7公里大鳥路段，不明原因自撞對向山壁肇事。

楊姓駕駛受傷多處骨折，送台東馬偕醫院救治，酒測值鑑驗中，確切肇事原因，大武交通小隊調查釐清中；大武分局呼籲駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。