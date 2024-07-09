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只是想玩…林口15歲少女蹺家8天 接觸8男恐涉略誘罪

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區一名15歲少女離家近8天斷聯繫，少女雙親憂心她人身受限被人控制報警協處。昨晚7時許警方循線在桃園市龜山區尋獲。面對詢問，少女自稱純粹只想脫離父母掌控，關手機不想被打擾。警方調查，少女失聯8天至少與8名不同男子接觸，其中還分住兩男家中，目前朝略誘罪偵辦。

據了解，15歲少女曾就讀新竹某所國中，之後因係搬到新北市林口區就讀，今年6月初從林口區某國中畢業，6月底少女全家便去澎湖旅遊。這個月1日清晨少女跟家人說外出買早餐，便從新北市林口區文化三路住家外出，沒想到卻一去回，從此失聯。家長當天遍尋不著，不知少女何故離家出走，只得急忙報警協尋。

林口警方受理調閱沿路監視器畫面，發現少女離家之後搭計程車前往新北市蘆洲區，由於少女手機經常關機，無法即時定位，之後斷續開機通話。警循線追查，發現少女6日曾到新竹市北區，7日再到桃園市龜山區，不過員警兩度陪同家長前往搜尋，都沒找到。

警方透過少女的IG帳號足跡，確認近8天活動遍及新北蘆洲、新竹、桃園龜山三地，接觸至少8名不同男性，其中於5日當晚入住楊姓男子（20歲）位於新竹家中，6、7兩天晚上則投宿在高姓男子（20歲）桃園市龜山區金湖街家中，警方昨晚7時許，循線在高男家中找到少女帶回查辦，並同步聯繫另7男到案說明。

據悉，少女透露，自澎湖旅遊返家之後還想再去玩水，但被父親拒絕，因此負氣離家出走，沒有受到脅迫、略誘、純粹想玩，臨時決定找之前在新竹認識、大她5歲的男性朋友，開車帶她去南寮海邊玩水。

1日她沒帶行李、沒帶錢，只帶手機聯繫朋友開車接送，還說因為已經國中畢業，暑假沒事、還想玩，單純想脫離父母掌控出去散心遊玩，手機刻意關機是不想讓爸媽來電打擾。

離家近8天期間，她聯絡不同男性友人開車接送，前後到過新竹湖口、南寮等地，住在龜山男性友人的家，因為對方家人都在，單純只是寄宿。目前到案6男皆異口同表示，都是少女主動以IG聯繫他們，他們再帶著四處遊玩，目前警方朝略誘罪偵辦中。

15歲少女沒帶行李、沒帶錢，只帶手機離家出走近8天，期間她聯絡王姓友人開車到新竹湖口，載她去桃園龜山。圖／聯合報資料庫
15歲少女沒帶行李、沒帶錢，只帶手機離家出走近8天，期間她聯絡王姓友人開車到新竹湖口，載她去桃園龜山。圖／聯合報資料庫
15歲少女沒帶行李、沒帶錢，只帶手機離家出走近8天，前天下午她聯絡楊姓友人開車載她去新竹湖口，下車走路時被監視器錄到。圖／聯合報資料庫
15歲少女沒帶行李、沒帶錢，只帶手機離家出走近8天，前天下午她聯絡楊姓友人開車載她去新竹湖口，下車走路時被監視器錄到。圖／聯合報資料庫
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今近8天完全失聯，父母焦急報案，警方調查發現她剛外出即搭計程車前往蘆洲。圖／聯合報資料庫
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，迄今近8天完全失聯，父母焦急報案，警方調查發現她剛外出即搭計程車前往蘆洲。圖／聯合報資料庫
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，近8天完全失聯，父母焦急報案，警方昨晚在桃園龜山尋獲。圖／聯合報資料庫
新北市林口區1名15歲少女，1日上午外出購餐即不知去向，近8天完全失聯，父母焦急報案，警方昨晚在桃園龜山尋獲。圖／聯合報資料庫

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