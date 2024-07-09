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影／親友故舊送行吳桐潭 警尊重…荷槍實彈壓制幫派公開串連

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

太陽聯盟精神領袖吳桐潭病逝，今辦告別式。吳交友廣闊，式場所在地六合停車場周邊道路今早湧入大量人車。警方在會場外及附近道路設置臨檢站，荷槍實彈執勤，宣示打擊非法組織、行為決心。

基隆警二分局長楊宗昆表示，對於靈堂内告别常儀及合禮法活動，警方無意見，但呼籲所有參加活動的與會者，遵守殯儀規範，倘若其它行為涉及違反組織犯罪條例等不法情事，警方將依法嚴正執勤以維社會秩序安定、符合人民對法治深切的期待。

吳桐潭5月22日因腎衰竭在病逝台大，享壽75歲，靈堂設在故鄉基隆的六合停車場，今天上午9點家祭，11點公祭。治喪委員會主任委員由天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟盟主黃天陽出任，今早6點多陣頭及許多送行名車陸續到場。

警方嚴陣以待，共出動近700名警力到場維持秩序，並在停車場外的仁一路、六和街、月眉路、信一路設置臨檢點，員警荷槍實彈出勤，展現執法決心。警方透過警用電腦逐一查對進場人士身分，通過臨檢站進入式場的人、車都會註記，控管現場人員身分，避免發生狀況及以利應變處置。

基隆市警局表示，為防止幫派公開串聯，確保公共安全及交通秩序，今天除投入巿警察刑事警察大隊、保安警察隊、少年警察隊及各分局警力，協請內政部警政署保安警察第一總隊派遣警力到場，另有維安特勤隊提升安全維護規格，刑事局反黑科及偵一大隊也到場支援。

警方說，已規畫適當警力縝密部署，在活動現場及周邊主要道路加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢，一切依組織犯罪條例及內政部警政署頒布「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」加強約制、執法。一遇有任何脫序或違法行為，警方定以優勢警力防制、查究任何違法、滋擾行為，展現維護法治打擊任何非法組織行為的決心。

太陽聯盟精神領袖吳桐潭今辦告別式，式場六合停車場周邊湧入大量人車，警方設置臨檢站荷槍實彈執勤，宣示維護治安決心。記者邱瑞杰／翻攝
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今辦告別式，式場六合停車場周邊湧入大量人車，警方設置臨檢站荷槍實彈執勤，宣示維護治安決心。記者邱瑞杰／翻攝
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今辦告別式，式場六合停車場周邊湧入大量人車，警方設置臨檢站荷槍實彈執勤，宣示維護治安決心。記者邱瑞杰／翻攝
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今辦告別式，式場六合停車場周邊湧入大量人車，警方設置臨檢站荷槍實彈執勤，宣示維護治安決心。記者邱瑞杰／翻攝
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今辦告別式，式場六合停車場周邊湧入大量人車，警方設置臨檢站荷槍實彈執勤，宣示維護治安決心。記者邱瑞杰／翻攝
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太陽聯盟精神領袖吳桐潭今辦告別式，式場六合停車場周邊湧入大量人車，警方設置臨檢站荷槍實彈執勤，宣示維護治安決心。記者邱瑞杰／翻攝
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今辦告別式，式場六合停車場周邊湧入大量人車，警方設置臨檢站荷槍實彈執勤，宣示維護治安決心。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 臨檢 警察

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