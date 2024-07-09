台東男清晨爬牆救貓反受困2小時狂喊救命 雲梯車升空救人貓
一隻貓咪昨日起受困在台東市開封街一處大樓的3樓冷氣窗口無法脫身，不斷哀號引起路人注意，晚間在臉書社群發文希望有人出手助貓。樓上陳姓半夜聽見貓咪不斷哀號，凌晨3點竟隻身冒險爬牆救援，不料自己反受困2小時無法下來，大喊救命後，鄰居聞聲報警，消防隊出動雲梯車將人貓救下，結束一場驚魂記。
消防局指出，今天清晨5點24分左右，獲報開封街370號有民眾因救貓受困在建築物4樓外，為此出動雲梯車及救護車前往救援，順利將人員送到地面。
受困陳男向友人解釋，昨晚得知有隻貓咪受困在住家大樓的3樓，受困處是一間空屋，無法透過屋主開門進入陽台救貓，也不知道飼主是誰，他情急下從自己房間爬牆下達3樓冷氣窗口，不料貓咪不想讓他帶走，雙手被貓抓傷，最後換他受困窗口，嘗試徒手無法攀爬回去住處，2小時後才被人發現報警。
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