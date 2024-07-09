台東男清晨爬牆救貓反受困2小時狂喊救命 雲梯車升空救人貓

一隻貓咪昨日起受困在台東市開封街一處大樓的3樓冷氣窗口無法脫身，不斷哀號引起路人注意，晚間在臉書社群發文希望有人出手助貓。樓上陳姓半夜聽見貓咪不斷哀號，凌晨3點竟隻身冒險爬牆救援，不料自己反受困2小時無法下來，大喊救命後，鄰居聞聲報警，消防隊出動雲梯車將人貓救下，結束一場驚魂記。

消防局指出，今天清晨5點24分左右，獲報開封街370號有民眾因救貓受困在建築物4樓外，為此出動雲梯車及救護車前往救援，順利將人員送到地面。