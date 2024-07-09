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太陽聯盟吳桐潭今告別式 百餘阿法車隊送行估上萬人

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

太陽聯盟精神領袖吳桐潭因腎衰竭過世，享年75歲，今天上午在家鄉基隆六合停車場舉行隆重告別式，主任委員是天道盟主「鐵霸」曾盈富與太陽聯盟盟主黃天陽。上午6點多就有很多陣頭、有勞斯萊斯、賓利及阿法車隊等百餘輛已到場，各幫派重量級人物將會來弔唁，警方出動近700警力支援，在周遭設置4處臨檢點盤查到場人士身分，嚴陣以待。

今天上午9點家祭，11點公祭，今天有保一警力全力支援，加上4個分局警力，將動員近700警力，在周遭設置4處臨檢點、蒐證，盤查每名到場人士身分，臨檢點在仁一路台電、基隆女中、六合停車場入口、月眉路口，警方高規格因應，嚴陣以待。

上午6點多就有很多陣頭、遊覽車到達六合停車場告別式會場，周遭六合街、仁一路、東信路、東明路等出現大量車潮，不少穿著黑色西裝及背面印有「潭」字T恤的人員陸續進場。上午7點多起，陸續有勞斯萊斯、賓利及百餘輛阿法車隊等送行車隊到場，開進停車場一字排開，也有一些超跑出現，十分壯觀。

目前基隆市區走仁一路往法院、瑞芳方向，自上午7點多起車流相當大，堵車嚴重，民眾可避開告別式會場周遭，避免塞車，警方已到場加強疏導。

太陽聯盟吳桐潭今天舉行告別式，上午已開始湧入人潮，有百餘阿法車隊到場送行，估可能有上萬人來弔唁。記者游明煌／攝影
太陽聯盟吳桐潭今天舉行告別式，上午已開始湧入人潮，有百餘阿法車隊到場送行，估可能有上萬人來弔唁。記者游明煌／攝影
太陽聯盟吳桐潭今天舉行告別式，上午已開始湧入人潮，有百餘阿法車隊到場送行，估可能有上萬人來弔唁。記者游明煌／攝影
太陽聯盟吳桐潭今天舉行告別式，上午已開始湧入人潮，有百餘阿法車隊到場送行，估可能有上萬人來弔唁。記者游明煌／攝影
有上百輛阿法車隊到場停在告別式會場。記者游明煌／攝影
有上百輛阿法車隊到場停在告別式會場。記者游明煌／攝影
太陽聯盟吳桐潭今天舉行告別式，上午已開始湧入人潮，有百餘阿法車隊到場送行，估可能有上萬人來弔唁。記者游明煌／攝影
太陽聯盟吳桐潭今天舉行告別式，上午已開始湧入人潮，有百餘阿法車隊到場送行，估可能有上萬人來弔唁。記者游明煌／攝影

停車場 基隆女中 臨檢

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